Україна та Конго створять агрохаб і розвиватимуть переробку харчової продукції: деталі

У межах престижної міжнародної виставки "Зелений тиждень" (Grüne Woche), що проходить у Берліні, Україна та Демократична Республіка Конго підписали Меморандум про співпрацю в сфері сільського господарства та продовольчої безпеки. Зокрема країни створять логістичного агрохабу для прийому, зберігання та розподілу зернових культур.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

"Ми зацікавлені не лише в постачанні сировини, а й у розвитку спільних проєктів з переробки, логістики та впровадження сучасних агротехнологій. Співпраця з Демократичною Республікою Конго відкриває для українських виробників нові ринки, створює можливості для інвестицій і сприяє формуванню сталих ланцюгів постачання продовольства", – наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, який зі сторони України підписав документ.

Про що домовились?

Сторони домовилися про амбітні проєкти, які допоможуть обом країнам. Одним із найважливіших пунктів стало створення логістичного агрохабу для прийому, зберігання та розподілу зернових культур.

Крім логістики, співпраця зосередиться на таких векторах:

розвиток центру переробки та розподілу харчових продуктів, зокрема для соціальних програм та шкільних їдалень;

насінництво та постачання високоякісного сортового насіння ключових культур;

сільськогосподарські дослідження та технології (точне землеробство, методи зрошення);

виробництво добрив та меліорація ґрунтів;

рослинництво та тваринництво, аквакультура, ветеринарні продукти та відповідні технології;

агротехнічна освіта для громадян Конго;

переробка продукції сільського господарства та інші.

"Це відкриває нові можливості для розширення присутності українських агровиробників на ринках Африки, розвитку експорту агропродовольчої продукції з доданою вартістю, посилення ролі України як надійного партнера у сфері глобальної продовольчої безпеки", — зазначили у Мінекономіки.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року повідомлялося про те, що Україна створює агрохаб в Західній Африці. Тоді наша країна підписала Меморандум про взаєморозуміння з Ганою.

