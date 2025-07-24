Україна готова відкрити у Єгипті логістичний агрохаб: деталі співпраці

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову зі спеціальною радницею президента Єгипту з питань національної безпеки Фаїзою Абуль-Нага. Сторони обговорили розвиток двосторонньої торговельної співпраці, зокрема й створення українського логістичного агрохабу на території Єгипту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Жовква наголосив, що Єгипет залишається найбільшим торговельним партнером України на Близькому Сході та в Африці, а обсяги торгівлі між країнами майже досягли довоєнного рівня.

"Україна готова й надалі залишатися надійним гарантом продовольчої безпеки Єгипту. Маємо амбітну мету – відкрити в Єгипті регіональний логістичний хаб для українського продовольства. Працюємо разом для її досягнення", – зазначив заступник керівника ОП

Крім того, Україна та Єгипет також працюватимуть над активізацією співробітництва у сфері промисловості й туризму.

Сторони під час розмови приділили окрему увагу важливості досягнення справедливого й тривалого миру. Ігор Жовква подякував Єгипту за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, експорт української агропродукції до Єгипту у 2024 році склав 1,4 млрд доларів, що на 32% більше, ніж у 2023 році. Основу поставок складають кукурудза – 3 млн. 332 тис. тонн, пшениця – 2 млн. 875 тис. тонн, соєві боби – 745 тис. тонн, ячмінь – 16,1 тис. тонн.