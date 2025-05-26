Польща планує створити один з найбільших логістичних хабів ЄС для вантажів в Україну

Польща планує модернізувати логістичний вузол "Славкув" на південному заході країни, щоб значно збільшити його потужності для обслуговування вантажів, що прямують в Україну. Термінал знаходиться у Сілезькому воєводстві.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Polskie Radio.

За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, після завершення війни в Україні "Славкув" "буде перевалочним пунктом для вантажів з усієї Азії".

"Я скажу без перебільшення, що тут, у "Славкуві" в Сілезії, у нас буде найбільший логістичний центр такого типу в Європі. Йдеться не лише про побиття рекордів, це також буде "золота угода" для Польщі", - заявив глава польського уряду.

Він наголосив, що не бачить нічого поганого в прагненні Польщі заробити значні кошти на відбудові України. На його думку, країна прагне допомогти, але водночас хоче й отримати з цього вигоду, для чого необхідний спеціальний логістичний хаб.

Прем'єр також підкреслив, що ситуація не повинна повторитися, як це було раніше, коли Польща брала участь, наприклад, у війні в Іраку, а потім найбільші країни заробляли на відбудові, тоді як Польща залишалася ні з чим.

Про залізничний термінал "Славкув"

Термінал "Славкув" розташований на стику залізничної лінії широкої колії (1520 мм) і ліній європейської колії (1435 мм), забезпечуючи перевалку контейнерів, які перевозяться залізницею між Азією і Західною Європою, зокрема через Україну. Після його розширення пропускна здатність становитиме понад 500 тис. TEU на рік. Наразі цей показник становить до 285 тис. TEU щорічно.

Нещодавно польський уряд ухвалив рішення, що нагляд над розвитком залізничного термінала “Славкув” й інвестиціями на 100% матимуть поляки, польські компанії, польська держава.

Попередній польський уряд у травні 2022 року заявляв, що Польща готова розширити власну залізничну інфраструктуру для транспортування заблокованого Росією українського збіжжя на Близький Схід та країни Африки та потребує для цього "кількох місяців".