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Польша планирует создать один из самых больших логистических хабов ЕС для грузов в Украине

"Славкув"
Польша инвестирует в терминал "Славкув"/ЦТС

Польша планирует модернизировать логистический узел "Славкув" на юго-западе страны, чтобы значительно увеличить его мощности для обслуживания грузов, следующих в Украину. Терминал находится в Силезском воеводстве.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Polskie Radio.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, по завершении войны в Украине "Славкув" "будет перевалочным пунктом для грузов со всей Азии".

"Я скажу без преувеличения, что здесь, в "Славкуве" в Силезии, у нас будет самый большой логистический центр такого типа в Европе. Речь идет не только об избиении рекордов, это также будет "золотое соглашение" для Польши", — заявил глава польского правительства.

Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в стремлении Польши заработать значительные средства на восстановлении Украины. По его мнению, страна стремится помочь, но в то же время хочет и извлечь из этого выгоду, для чего необходим специальный логистический хаб.

Премьер также подчеркнул, что ситуация не должна повториться, как это было раньше, когда Польша участвовала, например, в войне в Ираке, а затем крупнейшие страны зарабатывали на восстановлении, в то время как Польша оставалась ни с чем.

О железнодорожном терминале "Славкув"

Терминал "Славкув" расположен на стыке железнодорожной линии широкого пути (1520 мм) и линий европейского пути (1435 мм), обеспечивая перевалку контейнеров, перевозимых по железной дороге между Азией и Западной Европой, в частности, через 5 тыс. рублей. TEU ежегодно.

Недавно польское правительство приняло решение, что надзор за развитием железнодорожного терминала "Славкув" и инвестициями на 100% будут иметь поляки, польские компании, польское государство.

Предыдущее польское правительство в мае 2022 года заявляло, что Польша готова расширить собственную железнодорожную инфраструктуру для транспортировки заблокированного Россией украинского зерна на Ближний Восток и страны Африки и требует для этого "несколько месяцев".

Автор:
Татьяна Бессараб