Польша расширяет железнодорожный терминал "Славкув" как стратегический объект для восстановления Украины

Польша начала усовершенствование железнодорожного терминала "Славкув", планируя его использование для будущего восстановления Украины. Терминал находится в Силезском воеводстве.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск на Европейском форуме новых идей (EFNI) в Варшаве, пишет Укринформ.

По его словам, это место может стать чрезвычайно важным, поскольку здесь заканчивается идущий с востока широкий путь, и многие компании, в частности западноевропейские, проявляют к нему значительный интерес.

Поэтому польское правительство приняло решение, что "надзор за развитием и инвестициями в этом месте на 100% будут иметь поляки, польские компании, польское государство".

"Мы будем на этом зарабатывать. Таким образом Польша и весь мир помогут в восстановлении Украины, ведь "Славкув" и этот терминал будут ключевым местом с точки зрения логистики и транспорта", — подчеркнул польский премьер.

Следует добавить, что предыдущее польское правительство в мае 2022 года заявляло, что Польша готова расширить собственную железнодорожную инфраструктуру для транспортировки заблокированного Россией украинского зерна на Ближний Восток и страны Африки и требует для этого "несколько месяцев".

Напомним, в прошлом году "Укрзализныця" и Польские государственные железные дороги (PKP) договорились развивать интермодальные железнодорожные маршруты между Азией и Европой. Для этого компании будут работать над повышением пропускной способности и эффективности пограничных переходов в грузовых перевозках, а также расширением пограничной железнодорожной инфраструктуры.