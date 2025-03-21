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Модернизация таможенных пунктов: какие новации готовят на украинско-польской границе
В пункте пропуска "Грушев — Будомеж" состоялась экспертная встреча представителей таможенных органов Украины и Польши, в ходе которой обсудили важные новации на общей границе. Внимание было уделено совершенствованию таможенных процедур и усилению сотрудничества между двумя странами.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.
Таможенная граница между Украиной и Польшей
Украинская сторона отметила внедрение современных технических средств для повышения эффективности борьбы с нарушениями таможенных правил. В частности, рассматриваются вопросы:
- установка дополнительных камер видеонаблюдения;
- определение мест для размещения багажных сканеров и весовых комплексов на пунктах пропуска "Грушев", "Нижанковичи" и "Угринов".
Среди важных инициатив – в пункте пропуска "Краковец — Корчова" с польской стороны:
- заработает вторая сканирующая система;
- будет запущена новая взвешивающая станция для пустых грузовых транспортных средств.
Это позволит выделить их движение в отдельную полосу и увеличить пропускную способность пустых грузовиков до 30%.
Отдельно обсудили реконструкцию автобусного участка на пункте пропуска "Медика — Шегини".
Польская сторона сообщила, что во время работ движение автобусов на въезд в Польшу будет полностью остановлено, а движение грузового транспорта приостановлено на две недели.
Точная дата начала реконструкции пока не определена, но перевозчиков предупредят заранее.
О работе пунктов пропуска
Напомним, 21 марта на границе с Венгрией временно приостановлен таможенный контроль в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань", где запланированы работы по установке и подключению систем резервного питания. Временно в пункте пропуска с украинской стороны отсутствует электропитание и приостановлен таможенный контроль граждан и транспортных средств.
В начале апреля планируется открытие нового пункта пропуска "Великая Паладь — Надьгодош" на границе с Венгрией. Этот пункт предназначен для пересечения границы легковыми автомобилями с максимальным весом 3,5 тонн и будет работать в дневное время.
Добавим, с 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.