Модернизация таможенных пунктов: какие новации готовят на украинско-польской границе

В пункте пропуска "Грушев — Будомеж" состоялась экспертная встреча представителей таможенных органов Украины и Польши, в ходе которой обсудили важные новации на общей границе. Внимание было уделено совершенствованию таможенных процедур и усилению сотрудничества между двумя странами.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

Таможенная граница между Украиной и Польшей

Украинская сторона отметила внедрение современных технических средств для повышения эффективности борьбы с нарушениями таможенных правил. В частности, рассматриваются вопросы:

установка дополнительных камер видеонаблюдения;

определение мест для размещения багажных сканеров и весовых комплексов на пунктах пропуска "Грушев", "Нижанковичи" и "Угринов".

Среди важных инициатив – в пункте пропуска "Краковец — Корчова" с польской стороны:

заработает вторая сканирующая система;

будет запущена новая взвешивающая станция для пустых грузовых транспортных средств.

Это позволит выделить их движение в отдельную полосу и увеличить пропускную способность пустых грузовиков до 30%.

Отдельно обсудили реконструкцию автобусного участка на пункте пропуска "Медика — Шегини".

Польская сторона сообщила, что во время работ движение автобусов на въезд в Польшу будет полностью остановлено, а движение грузового транспорта приостановлено на две недели.

Точная дата начала реконструкции пока не определена, но перевозчиков предупредят заранее.

О работе пунктов пропуска

Напомним, 21 марта на границе с Венгрией временно приостановлен таможенный контроль в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань", где запланированы работы по установке и подключению систем резервного питания. Временно в пункте пропуска с украинской стороны отсутствует электропитание и приостановлен таможенный контроль граждан и транспортных средств.

В начале апреля планируется открытие нового пункта пропуска "Великая Паладь — Надьгодош" на границе с Венгрией. Этот пункт предназначен для пересечения границы легковыми автомобилями с максимальным весом 3,5 тонн и будет работать в дневное время.

Добавим, с 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.