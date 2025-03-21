В апреле откроют новый КПП "Велика Паладь — Надьгодош" на границе с Венгрией

В начале апреля планируется открытие нового пункта пропуска "Велика Паладь — Надьгодош" на границе с Венгрией. Этот пункт предназначен для пересечения границы легковыми автомобилями с максимальным весом 3,5 тонн и будет работать в дневное время.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Уточняется, что продолжается завершающий этап строительства пункта пропуска с использованием временных модульных конструкций. Они установлены как с венгерской, так и украинской стороны. Там будут работать таможенные и пограничные службы.

Также завершены работы по расширению площадки и участка дороги, обустроены направления движения транспорта. Продолжается процесс обеспечения пункта пропуска необходимыми коммуникациями (водой, электроэнергией, Интернетом) и монтаж шлагбаумов.

Как отметили в ведомстве, открытие пункта пропуска было согласовано в апреле прошлого года. За это время команда Минразвития совместно с венгерскими представителями обеспечила проведение необходимых межгосударственных процедур, ратифицировала соответствующие Соглашения и начала строительство пункта пропуска на временной инфраструктуре.

Временные модульные конструкции установлены как с венгерской, так и украинской стороны. Фото: Минразвития

В целом, с Венгрией действует 5 автомобильных пунктов пропуска, самый большой — "Чоп — Захонь", единственный предназначенный для пересечения грузовиками свыше 7,5 тонн, едущих с товарами.

Напомним, 21 марта на границе с Венгрией временно приостановлен таможенный контроль в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань", где запланированы работы по установке и подключению систем резервного питания. Временно в пункте пропуска с украинской стороны отсутствует электропитание и приостановлен таможенный контроль граждан и транспортных средств.