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У квітні відкриють новий КПП "Велика Паладь - Надьгодош" на кордоні з Угорщиною
На початку квітня планується відкриття нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною. Цей пункт призначений для перетину кордону легковими автомобілями з максимальною вагою 3,5 тонни та буде працювати в денний час.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Уточнюється, що наразі триває завершальний етап будівництва пункту пропуску з використанням тимчасових модульних конструкцій. Вони встановлені як з угорського, так і з українського боку. Там працюватимуть митні та прикордонні служби.
Також завершено роботи з розширення майданчика та ділянки дороги, облаштовано напрямки руху транспорту. Триває процес забезпечення пункту пропуску необхідними комунікаціями (водою, електроенергією, інтернетом) та монтаж шлагбаумів.
Як зазначили у відомстві, відкриття пункту пропуску було погоджено у квітні минулого року. За цей час команда Мінрозвитку спільно з угорськими представниками забезпечили проведення необхідних міждержавних процедур, ратифікували відповідні Угоди та розпочали спорудження пункту пропуску на тимчасовій інфраструктурі.
Загалом, з Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску, найбільший – “Чоп – Захонь”, який єдиний призначений для перетину вантажівками понад 7,5 тонн, що їдуть з товарами.
Нагадаємо, 21 березня на кордоні з Угорщиною тимчасово призупинено митний контроль у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань", де заплановані роботи зі встановлення та підключення систем резервного живлення. Тимчасово у пункті пропуску з української сторони буде відсутнє електроживлення та призупинено митний контроль громадян і транспортних засобів.