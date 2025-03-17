На кордоні з Угорщиною призупинять митний контроль на одному із пунктів пропуску: у чому причина

18 березня у пункті пропуску “Косино – Барабаш” на кордоні з Угорщиною тимчасово призупинять митний контроль через відключення електроенергії.

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Про це повідомляє пресцентр Державної митної служби.

Що відомо про заплановані роботи

Зазначається, що на українсько-угорському кордоні, Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області заплановані роботи зі встановлення та підключення систем резервного живлення.

Зокрема, 18 березня з 12:00 до 16:00 у ПП "Косино – Барабаш" буде відсутнє електропостачання та призупинено митний контроль.

"Просимо громадян, які обиратимуть для перетину кордону даний пункт пропуску, врахувати інформацію та, за можливості, скористатися іншими міжнародними переходами", - зазначається в пресслужбі.

Про роботу пунків пропуску

Нагадаємо, з 13 березня по 10 травня у пункті пропуску "Шегині", що на польському кордоні, оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі.

Додамо, з 17 по 19 березня у пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" частково обмежать рух вантажного транспорту через проведення словацькою стороною технічного обслуговування осьових ваг.

Також у рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.