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Один з пунктів пропуску на кордоні з Польшею до травня працюватиме у сповільненому режимі
З 13 березня по 10 травня у пункті пропуску "Шегині", що на польському кордоні, оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що оформлення вантажів протягом двох місяців у сповільненому режимі пов’язане з реконструкцію пункту пропуску.
"Щоб уникнути затримок, рекомендуємо заздалегідь планувати подорож і розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску поблизу", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.
Також у рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.
Запис у нові типи черг буде відкрито на наступних пунктах пропуску:
- Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина) – з 11 березня, 12:00;
- Краківець – Корчова (Польща) – з 18 березня, 12:00;
- Шегині – Медика (Польща) – з 18 березня, 12:00;
- Рава-Руська – Гребенне (Польща) – з 18 березня, 12:00;
- Чоп – Захонь (Угорщина) – з 25 березня, 12:00.