Один з пунктів пропуску на кордоні з Польшею до травня працюватиме у сповільненому режимі

З 13 березня по 10 травня у пункті пропуску "Шегині", що на польському кордоні, оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі.

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Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що оформлення вантажів протягом двох місяців у сповільненому режимі пов’язане з реконструкцію пункту пропуску.

"Щоб уникнути затримок, рекомендуємо заздалегідь планувати подорож і розглянути альтернативні маршрути через пункти пропуску поблизу", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

Також у рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.

Запис у нові типи черг буде відкрито на наступних пунктах пропуску: