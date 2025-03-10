На п’яти пунктах пропуску введено окремі черги для порожніх вантажівок понад 7,5 тонн: про які мова

У рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Таким чином, запис вантажівок, що перевозять товари, та які прямують порожніми, буде відбуватись у різні черги.

Це рішення має забезпечити більш прогнозований час перетину кордону для транспорту з вантажем.

На яких пунктах пропуску запроваджено окремі черги

Запис у нові типи черг буде відкрито на наступних пунктах пропуску:

Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина) – з 11 березня, 12:00;

Краківець – Корчова (Польща) – з 18 березня, 12:00;

Шегині – Медика (Польща) – з 18 березня, 12:00;

Рава-Руська – Гребенне (Польща) – з 18 березня, 12:00;

Чоп – Захонь (Угорщина) – з 25 березня, 12:00.





Уточнюється, що вантажівки, що перевозять товари з особливими умовами зберігання або забирають вантаж безпосередньо перед перетином кордону, повинні реєструватися в черзі для завантажених транспортних засобів.

У такому випадку система "єЧерга" перевірить відповідний код вантажу, і черга буде збережена.

Для якого транспорту працює "єЧерга"

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", а потім розширилась на 29 пунктів пропуску.

З 22 липня 2024 року послуга "єЧерга" запрацювала для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" з Румунією.

З 27 лютого 2024 року електронна черга на кордоні стала доступною для легкових авто через "Дію".

Нагадаємо, система "єЧерга" буде поширена на вантажівки масою від 3,5 тонн, що належать ліцензованим перевізникам. Раніше послуга була доступна лише для транспорту понад 7,5 тонн.