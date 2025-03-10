На пяти пунктах пропуска введены отдельные очереди для пустых грузовиков более 7,5 тонн: о которых идет речь

В рамках системы "єЧерга" на пяти крупнейших пунктах пропуска введены отдельные очереди для пустых грузовиков массой более 7,5 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Таким образом, запись грузовиков, перевозящих товары и следующих пустыми, будет происходить в разные очереди.

Это решение должно обеспечить более прогнозируемое время пересечения границы для транспорта с грузом.

На каких пунктах пропуска введены отдельные очереди

Запись в новые типы очередей будет открыта на следующих пунктах пропуска:

Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия) – с 11 марта, 12:00;

Краковец – Корчёва (Польша) – с 18 марта, 12:00;

Шегини – Медика (Польша) – с 18 марта, 12:00;

Рава-Русская – Гребенное (Польша) – с 18 марта, 12:00;

Чоп – Захонь (Венгрия) – с 25 марта, 12:00.





Уточняется, что грузовики, перевозящие товары с особыми условиями хранения или забирающие груз непосредственно перед пересечением границы, должны регистрироваться в очереди для загруженных транспортных средств.

В таком случае система "єЧерга" проверит соответствующий код груза, и очередь будет сохранена.

Для какого транспорта работает "єЧерга"

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "єЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", а затем расширилась на 29 пунктов пропуска.

С 22 июля 2024 года услуга "єЧерга" заработала для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск — Викову де Сус" с Румынией.

С 27 февраля 2024 года электронная очередь на границе стала доступна для легковых авто через "Дію".

Напомним, система "єЧерга" будет распространена на грузовики массой от 3,5 тонн, принадлежащих лицензированным перевозчикам. Ранее услуга была доступна только для транспорта более 7,5 тонн.