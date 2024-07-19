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"єЧергу" для грузовиков масштабируют на еще один пункт пропуска
С 22 июля услуга "єЧерга" для грузовиков начнет работать для пустых грузовиков на пункте пропуска "Красноильск – Викову де Сус" с Румынией.
Об этом сообщило Минвосстановления.
Отмечается, что уже с понедельника пустые грузовики смогут пересечь указанный пункт пропуска только по предварительной записи в системе "єЧерга" на сайте echerha.gov.ua или через приложение "єЧерга".
Регистрация в системе "єЧерга" стартует 21 июля в 12:00. Непосредственно движение грузовиков по новой записи стартует 22 июля в 12:00.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Ознакомиться с информацией и правилами регистрации в системе "єЧерга" можно по ссылке.
В Минвосстановлении напомнили, что сейчас "єЧерга" для грузовиков работает на 15 пунктах пропуска для грузовиков. Вместе с "Красноильск — Викову де Сус" этот перечень составит 16 международных автомобильных пунктов пропуска.
В общей сложности за время действия услуги границу по онлайн-записи пересекли 1 миллион 38 тысяч грузовиков.
Найти актуальную статистику услуги "єЧерга" можно в соответствующем разделе на сайте.
Добавим, что с 29 марта на портале "єЧерга" появились обновления, которые призваны повысить прозрачность функционирования системы для грузовиков.
"єЧерга" работает и для других видов транспорта
Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "єЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", а затем расширилась на 29 пунктов пропуска.
С 27 февраля электронная очередь на границе стала доступна для легковых авто через "Дію".
Фото: ua.depositphotos.com