"єЧергу" для вантажівок масштабують на ще один пункт пропуску

З 22 липня послуга "єЧерга" для вантажівок почне працювати для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Красноїльськ – Вікову де Сус" з Румунією.

Про це повідомило Мінвідновлення.

Зазначається, що вже з понеділка порожні вантажівки зможуть перетнути вказаний пункт пропуску лише за попереднім записом в системі "єЧерга" на сайті echerha.gov.ua або через застосунок "єЧерга".

Реєстрація в системі "єЧерга" стартує 21 липня о 12:00. Безпосередньо рух вантажівок за новим записом стартує 22 липня о 12:00.

Ознайомитись із інформацією та правилами реєстрації в системі "єЧерга" можна за посиланням.

У Мінвідновлення нагадали, що наразі "єЧерга" для вантажівок працює на 15 пунктах пропуску для вантажівок. Разом із "Красноїльськ – Вікову де Сус" цей перелік складатиме 16 міжнародних автомобільних пунктів пропуску.

Загалом за час дії послуги кордон за онлайн-записом перетнуло 1 мільйон 38 тисяч вантажівок.

Знайти актуальну статистику послуги "єЧерга" можна у відповідному розділі на сайті.

Додамо, що з 29 березня на порталі "єЧерга" з’явилися оновлення, які покликані підвищити прозорість функціонування системи для вантажівок.

"єЧерга" працює і для інших видів транспорту

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", а потім розширилась на 29 пунктів пропуску.

З 27 лютого електронна черга на кордоні стала доступною для легкових авто через "Дію".

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