"єЧерга" отримала оновлення щодо вантажівок: забезпечить більшу прозорість послуги

З 29 березня на порталі "єЧерга" з’являться оновлення, які підвищать прозорість функціонування системи для вантажівок.

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Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Міністерство відновлення послідовно працює над розвитком та покращення системи "єЧерга", зокрема для вантажних автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Які оновлення будуть в "єЧерзі" для вантажівок

У розділі "Завантаженість" https://echerha.gov.ua/workload на сайті та у застосунку з’явиться низка нової інформації:

Номерний знак причепу вантажівки. Раніше в системі було відкрито номер тягача.

Новий список "На контролі в МАПП", де будуть транспортні засоби, які заїхали на контроль в пункт пропуску завдяки реєстрації в системі "єЧерга".

Також буде відображено час перебування такого транспорту в пункті пропуску.

До всіх вантажівок зі списку "На контролі в МАПП", "Приготуватись до в’їзду" та "Черга очікування" буде додано дату, час бронювання місця в черзі та порядковий номер. Останній присвоюється у момент бронювання місця в черзі.

Окремі позначки для машин, що виконують спеціальні, гуманітарні рейси, або перевозять пошту.

Номери машин, які здійснюють спеціальні рейси в системі будуть приховані з міркувань безпеки.

У Мінінфраструктури наголошують, що нумерація та час реєстрації в чергу буде відображатись тільки для тих вантажівок, які стали в чергу після оновлення в системі.

Нагадаємо, з 15 травня 2023 року електронна система для перетину кордону "єЧерга" запрацювала для вантажівок на всіх 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску.

Для рейсових автобусів, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, "єЧерга" запрацювала в тестовому режимі 1 серпня 2023 року в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", а потім розширилась на 29 пунктів пропуску.

З 27 лютого електронна черга на кордоні стала доступною для легкових авто через "Дію".

Фото: ua.depositphotos.com