"єЧерга" получила обновление касательно грузовиков: обеспечит большую прозрачность услуги

С 29 марта на портале "єЧерга" появятся обновления, которые повысят прозрачность функционирования системы для грузовиков.

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Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Министерство восстановления последовательно работает над развитием и улучшением системы "єЧерга", в частности для грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Какие обновления будут в " єЧерга " для грузовиков

В разделе "Загруженность" https://echerha.gov.ua/workload на сайте и в приложении появится ряд новой информации:

Номерной знак прицепа грузовик. Ранее в системе был открыт номер тягача.

Новый список "На контроле в МАПП", где будут транспортные средства, заехавшие на контроль в пункт пропуска благодаря регистрации в системе "єЧерга".

Также будет отображено время нахождения такого транспорта в пункте пропуска.

Ко всем грузовикам из списка "На контроле в МАПП", "Приготовиться к въезду" и "Очередь ожидания" будет добавлена дата, время бронирования места в очереди и порядковый номер. Последний присваивается в момент бронирования места в очереди.

Отдельные отметки для машин, выполняющих специальные, гуманитарные рейсы или перевозящие почту.

Номера машин, совершающих специальные рейсы в системе, будут скрыты из соображений безопасности.

В Мининфраструктуры отмечают, что нумерация и время регистрации в очередь будут отображаться только для тех грузовиков, которые стали в очередь после обновления в системе.

Напомним, с 15 мая 2023 года электронная система для пересечения границы "єЧерга" заработала для грузовиков на всех 16 международных автомобильных пунктах пропуска.

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "єЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", а затем расширилась на 29 пунктов пропуска.

С 27 февраля электронная очередь на границе стала доступна для легковых авто через "Дію".

Фото: ua.depositphotos.com