Украина настаивает, чтобы изменения в "транспортный безвиз" с ЕС не ущемляли перевозчиков

Для Украины очень важно соглашение о либерализации грузовых перевозок, так называемый "транспортный безвиз" с ЕС. Поэтому изменения к нему не должны ущемлять украинских перевозчиков.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач по итогам встречи украино-польской межправительственной комиссии.

Он подчеркнул, что соглашение о либерализации грузовых перевозок с ЕС – это вопрос выживания украинской экономики и необходимость рынка автомобильных перевозок.

По словам Деркача, Еврокомиссия планирует продлить соглашение, но хочет добавить к нему отдельные изменения. В настоящее время Еврокомиссия собирает предложения от других стран-членов ЕС. После этого Украина направит свои комментарии по всем пунктам.

"Ключевое – никакие изменения не должны ограничивать наших перевозчиков, а какие-либо новые критерии должны быть прозрачными, понятными и измеряемыми", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что к блокированию границы не присоединились польские перевозчики.

"В то же время проблемным вопросом остается приостановка регистрации в очереди на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" (это пилот, который мы сделали в январе в рамках разблокирования границы перевозчиками). Сегодня там в физической очереди находится 800 грузовиков. Очередь на дороге составляет 8 дней при условии стабильной работы пункта пропуска", - подчеркнул Деркач.

Он подчеркнул, что такая очередь создает неудобства местным жителям близлежащих населенных пунктов.

"И это яркий пример, почему электронная очередь нужна. И не только тем, кто возит товары", - отметил Деркач.

Замминистра сообщил, что во время встречи также обсуждались вопросы о случаях штрафов для украинских компаний, перевозящих товары своим автопарком, а не нанимающих отдельного перевозчика.

По словам Деркача, формальная причина штрафов – несоответствие в переводе соглашения о либерализации.

"Обратился к коллегам не допускать таких случаев, а законность таких перевозок обсудим, когда будем продлевать соглашение", - подчеркнул замминистра.

Еще один вопрос, который обсудили на заседании комиссии – пассажирские перевозки. Украинская сторона подчеркнула, что сейчас требует увеличения пропускной способности границы не только для грузового транспорта, но и для автобусов. Поэтому нуждаемся как инфраструктурных решений, так и увеличения персонала. Все должно быть зеркально как с нашей, так и с польской стороны. Договорились проговорить этот вопрос подробнее со временем", - рассказал Деркач.

Он отметил, что с польской стороной финализуют текст Соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле. На прошлой неделе на этот счет состоялись технические консультации. Теперь должна пройти еще одна встреча.

"После этого польская сторона направит текст для обратной связи в Еврокомиссию", - добавил замминистра.

ЕС хочет усилить условия "транспортного безвиза" с Украиной

5 марта Европейская комиссия предложила внести более жесткие обновления в соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, при этом не изменять основные цели и объемы перевозок.

В частности, предложение ЕК предусматривает:

сделать обязательным наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки и что не нарушает сделку;

сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза напрямую связана с транзитной или двусторонней;

усилить соблюдение операторами автомобильных грузовых перевозок определенных обязательств (борьба с мошенничеством, подделка водительских документов и нарушение безопасности дорожного движения), нарушение которых может привести к изъятию лицензии;

добавить новую меру предосторожности: в случае, если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенной географической зоне наблюдаются серьезные нарушения, сделка может быть приостановлена в этой географической зоне.

Напомним, 29 июня 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

16 марта 2023 г. Украина и ЕС договорились о продолжении действия "транспортного безвиза" еще на год – до 30 июня 2024 года. Благодаря документу, украинским перевозчикам не нужно получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки у государства Евросоюза.

Несмотря на то, что польские протестующие требуют полностью прекратить действие "транспортного безвиза", Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения этого требования. Кроме того, это даже не зависит от Украины, поскольку соглашение принято на уровне ЕС.