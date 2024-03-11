Польские протестующие перестали пропускать пассажирские автобусы

11 марта польские протестующие вместе с представителями полиции останавливают пассажирские автобусы и не пропускают их через границу без объяснения причины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Из заблокированной польской границы поступают неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров держат без каких-либо объяснений", - пишет Кубраков.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 11, 2024

Он подчеркнул, что такие действия недопустимы, тем более во время войны.

"Пассажиры таких автобусов - женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и транзитные люди. Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", - подчеркнул министр.

Напомним, 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Однако уже 20 февраля поляки усилили протесты и заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Тем временем из-за блокады границы польскими фермерами, которая длится уже больше месяца, украинская экономика потеряла примерно $500 млн (2 миллиарда злотых или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.

Польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения"

Напомним, Польша начала неофициальные переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен относительно того, чтобы некоторые положения "Зеленого соглашения" не применялись в Польше, и страна получила некоторые исключения, как крупный сельскохозяйственный рынок Европы, ближайший к Украине.

Однако польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения", импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

"Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, призванных позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, в частности, ограничения на использование пестицидов и удобрений. Они также будут включать в себя реализацию стратегии "от фермы до стола", которая направлена на обеспечение более здоровых продуктов питания.

9 марта состоялся разговор премьер-министра Польши Дональда Туска с представителями фермерских организаций, который длился несколько часов, но так и не привела к достижению любого соглашения.