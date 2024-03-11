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Польские протестующие перестали пропускать пассажирские автобусы
11 марта польские протестующие вместе с представителями полиции останавливают пассажирские автобусы и не пропускают их через границу без объяснения причины.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
"Из заблокированной польской границы поступают неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров держат без каких-либо объяснений", - пишет Кубраков.
Он подчеркнул, что такие действия недопустимы, тем более во время войны.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Пассажиры таких автобусов - женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и транзитные люди. Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", - подчеркнул министр.
Напомним, 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Однако уже 20 февраля поляки усилили протесты и заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.
Тем временем из-за блокады границы польскими фермерами, которая длится уже больше месяца, украинская экономика потеряла примерно $500 млн (2 миллиарда злотых или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.
Польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения"
Напомним, Польша начала неофициальные переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен относительно того, чтобы некоторые положения "Зеленого соглашения" не применялись в Польше, и страна получила некоторые исключения, как крупный сельскохозяйственный рынок Европы, ближайший к Украине.
Однако польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения", импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.
"Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, призванных позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, в частности, ограничения на использование пестицидов и удобрений. Они также будут включать в себя реализацию стратегии "от фермы до стола", которая направлена на обеспечение более здоровых продуктов питания.
9 марта состоялся разговор премьер-министра Польши Дональда Туска с представителями фермерских организаций, который длился несколько часов, но так и не привела к достижению любого соглашения.