Польские фермеры заблокировали три КПП и обещают препятствовать перегрузке товаров

Польские фермеры сегодня снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Также польские фермеры планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных железнодорожного транспорта на автомобильный.

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Об этом сообщили в ГПСУ.

Согласно сообщению, перед пунктом пропуска "Медика" поляки планируют пропускать по одному грузовику, автобусу и легковушке в час.

На пункте пропуска "Хребенное" планируется пропускать по 2 грузовика в час в обоих направлениях, но движение легкового транспорта и автобусов ограничиваться не будет.

Через КПП "Дорогуск" протестующие намерены пропускать ежечасно по 1 грузовику в обе стороны. На движение автобусов акция протеста не отразится.

По информации от Государственной таможенной службы, протестующие выразили намерение блокировать перегрузку украинской сельскохозяйственной продукции с железнодорожного на автомобильный транспорт и ее дальнейшую перевозку к терминалам возле станции Хрубешув, находящейся в пункте пропуска "Хрубешув - Владимир-Волынский".

Перемещение грузов других категорий будет продолжаться без задержек.

Напомним, с 12 февраля поляки сообщили, что могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков. Кроме того, венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге в пункт пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)".

Польские фермеры планируют на месяц заблокировать границу с Украиной

Ранее сообщалось, что Польские фермеры с 9 февраля планируют перекрыть все пограничные пункты пропуска с Украиной, а также заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах Польши.

"Нашему терпению положен конец. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской Комиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины не оставляют нам другого выхода, как объявить всеобщую забастовку", - говорится в заявлении польского профсоюза фермеров "Солидарность".

Напомним, что 15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

В начале ноября польские перевозчики объявили забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в ряде пунктов, а 23 ноября к ним присоединились аграрии, заблокировав пункт пропуска "Медика – Шегини".

Протесты то приостанавливались, то возобновлялись, и только 6 января 2024 правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы с Украиной в пункте "Медика - Шегини".