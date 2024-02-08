Польские и венгерские фермеры планируют заблокировать пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры в понедельник, 12 февраля, могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков. Кроме того, венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге к пункту пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)".

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

В ведомстве отмечают, что, по предварительной информации польской стороны, забастовка местных фермеров распространится также на пункт пропуска "Зосин-Устилуг" с польской стороны границы.

Поэтому в понедельник, 12 февраля, ожидается частичная блокировка движения.

Как сообщают в Госпогранслужбе, для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным, грузовые авто массой до 7,5 тонн бастующие планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону.

Как сообщила Госпогранслужба, ожидается усложнение движения грузовиков через границу с Польшей и Венгрией.

По предварительной информации, 9 февраля в 10.00 начнется забастовка польских фермеров на участках, примыкающих к украинским пунктам пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини".

Протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини", в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" – по два. Гуманитарный груз и автобусы будут пропускаться беспрепятственно.

Кроме того, венгерские пограничники предупреждают об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге к пункту пропуска "Захонь", что напротив украинского "Чоп (Тиса)". Предварительно участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта.

Польские фермеры планируют на месяц заблокировать границу с Украиной

Ранее сообщалось, что польские фермеры с 9 февраля планируют перекрыть все пограничные пункты пропуска с Украиной, а также заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах Польши.

"Нашему терпению положен конец. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской Комиссией и заявления о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины не оставляют нам другого выхода, как объявить всеобщую забастовку", - говорится в заявлении польского профсоюза фермеров "Солидарность".

Польша сохранит эмбарго на украинское зерно

Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать до разработки соответствующих защитных устройств на уровне Европейской Комиссии.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Конфликт с Польшей и другими соседями из-за экспорта зерна

Напомним, что 15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

15 января Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Также в начале ноября польские перевозчики объявили забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в ряде пунктов, а 23 ноября к ним присоединились аграрии, заблокировав пункт пропуска "Медика – Шегини".

Протесты то приостанавливались, то возобновлялись, и только 6 января 2024 правительство Польши подписал соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы с Украиной в пункте "Медика - Шегини".