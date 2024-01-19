Власти Польши призывают сообщать о фактах наплыва зерна из Украины правоохранителям

Запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу будет действовать до разработки защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.

Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства Польши

“В связи с появлением в СМИ непроверенной информации о наплыве украинского зерна в Польши Министерство сельского хозяйства и развития села сообщает, что запрет на импорт зерна из Украины продолжает действовать. Она будет сохраняться, пока внутри ЕС не будут разработаны соответствующие механизмы, которые обеспечат защиту нашего рынка”, - говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали тем, кто владеет информацией о наплыве зерна из Украины, сообщать об этом факте польским правоохранительным органам.

Польша сохранит эмбарго на украинское зерно

Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

Конфликт с Польшей и другими соседями из-за экспорта зерна

Напомним, что 15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

15 января Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Также в начале ноября польские перевозчики объявили забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в ряде пунктов, а 23 ноября к ним присоединились аграрии, заблокировав пункт пропуска "Медика – Шегини".

Протесты то приостанавливались, то возобновлялись, и только 6 января 2024 правительство Польши подписал соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы с Украиной в пункте "Медика - Шегини".

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