Еврокомиссар грозится заблокировать торговые льготы для Украины, – СМИ

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский не поддержит постановление Европейской комиссии касательно продления торговых льгот для Украины, если его требования не будут выполнены. Об этом сообщает RMF24.

Как пишет издание, польский политик считает, что продление льгот, срок действия которых истекает в этом году, может привести к очередному кризису с чрезмерным импортом украинской сельскохозяйственной продукции.

Свои претензии Войцеховский изложил в письме для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и вице-президента Еврокомиссии по торговле Валдиса Домбровскиса.

Он предложил включить в новое постановление защитные положения, подобные тем, которые ЕС уже применял к импорту украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.

Также еврокомиссар требует количественных ограничений для сахара и мяса птицы, импорт которых, по его мнению, стремительно растет и грозит дестабилизировать рынок ЕС. Чиновник указал, что блок "должен переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость".

В то же время в нынешней ситуации Войцеховский обвиняет Россию, которая блокирует Черное море и вытесняет Украину с ее традиционных рынков в Азии и Африке. Он считает необходимым поддерживать украинский транзит в морские порты ЕС, откуда украинское зерно транспортировалось бы на другие рынки.

Импорт украинского зерна: претензии Польши

Осенью 2023 года в пяти странах ЕС истек срок запрета на импорт украинского продовольствия, который был введен на уровне Еврокомиссии в мае.

Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Их нельзя было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

Кроме того, в начале ноября польские перевозчики объявили забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков в ряде пунктов.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, называлось возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, которая была отменена с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года.

Протесты то приостанавливались, то возобновлялись, и только 6 января правительство Польши подписало соглашение с фермерами для прекращения блокирования границы с Украиной в пункте "Медика – Шегини".