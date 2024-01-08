Блокировка границы с Польшей: Украина выполнила свою часть договоренностей

Украина выполнила свою часть договоренностей по разблокированию польско-украинской границы. Их согласовали еще в декабре во время визита представителей польского правительства в Киев. В настоящее время украинские власти ожидают от польской стороны дальнейших шагов.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, сообщает РБК-Украина.

По его словам, над удовлетворением остальных требований польских протестующих должно работать польское правительство.

Как отметил Деркач, расторгнуть соглашение о либерализации перевозок между Украиной и Европейским Союзом невозможно. Это подтвердили и в ЕС, и в польском правительстве.

Как отметил замминистра, заявления польских протестующих о том, что украинские перевозчики полностью «убили» польский рынок перевозок, ложны.

"Ведь количество двусторонних перевозок, которые совершили перевозчики Польши, снизилось лишь на 5% по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения", - подчеркнул Деркач.

Он добавил, что ущерб от блокады постоянно подводит и только в ноябре 2023 года Украина недополучила почти 10 миллиардов долларов на таможенных пошлинах.

Напомним, в Европейской комиссии поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. В то же время там подчеркнули, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматические. От этой ситуации обе стороны получают ущерб.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

Если польские власти не решат вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.