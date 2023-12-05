Протесты польских перевозчиков: Еврокомиссия настаивает на сохранении "транспортного безвиза" с Украиной

В Европейской комиссии поддерживают сохранность Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС. В то же время там подчеркнули, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматические. От этой ситуации обе стороны получают ущерб.

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Об этом заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян, сообщает "Радио Свобода".

"Пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией – это несправедливо. Между тем люди страдают, а наша внешняя граница ЕС становится заложником. Следовательно, идея возвращения к разрешениям неприемлема, поскольку именно с этой целью мы отказались от них", – подчеркнула Велян.

Она отметила, что Соглашение между ЕС и Украиной, действие которого продлено до июня 2024-го, она будет отстаивать, несмотря на требования польских протестующих.

"Я твердо решила защищать это соглашение, продолжать объяснять его преимущества как для европейского рынка, так и для Украины и Молдовы. Надеюсь, что органы власти в государствах-членах и на передовой линии всерьез воспримут свою ответственность", - отметила Велян.

В то же время, еврокомиссар поддержала заседание совместного комитета, инициированное Польшей, в рамках которого можно обсудить проблемы, связанные с действием Соглашения, но эти дискуссии, по ее мнению, будут уместны "после решения критической ситуации на границе".

Велян также раскритиковала польские власти в затягивании решения проблемы на границе с Украиной.

"Считаю неприемлемым, чтобы правительство умывало руки в Польше, говоря, что это что-то между местными властями и Еврокомиссией в конце концов и Украиной. Мы как центральная власть не имеем к этому отношения - у нас связаны руки. С другой стороны, я принимаю во внимание тот факт, что в Польше состоялись выборы, она сейчас - в процессе формирования нового большинства, и я с нетерпением жду сотрудничество со следующим правительством, чтобы как можно скорее решить проблему", - резюмировала еврокомиссар.

Ранее в Мининфраструктуре Украины заявили, что будут обсуждать разблокировку границы с Польшей уже с новым правительством соседней страны. Хотя на парламентских выборах в Польше победила провластная партия "Право и справедливость", ей не хватит голосов для формирования коалиции. Поэтому возможность создать новое правительство имеют оппозиционные политсилы, которые уже подписали коалиционное соглашение. Реальная смена правительства в Польше ожидается в середине декабря. Новым главой правительства станет Дональд Туск.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" с ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.