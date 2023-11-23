Україна обговорюватиме розблокування кордону вже з новим урядом Польщі, – Мінінфраструктури

Мінінфраструктури України обговорюватиме розблокування кордону з Польщею вже з новим урядом сусідньої країни. Про це 23 листопада повідомив заступник міністра Сергій Деркач в ефірі загальнонаціонального марафону.

Він зазначив, що зараз українська сторона намагається говорити з воєводами.

"Вчора відправили офіційні запити до воєвод з Любліна і Підкарпатського воєводства для того, щоб вони забезпечили необхідні умови нашим водіям. Хоча б так. А говорити про розблокування вже, напевно, будемо з новим урядом", – висловився чиновник.

Як відомо, після проведення парламентських виборів у Польщі президент Анджей Дуда доручив премʼєр-міністру Матеушу Моравецькому сформувати новий уряд.

Однак хоч на виборах перемогла провладна партія "Право і справедливість", їй не вистачить голосів для формування коаліції. Тому можливість утворити новий уряд мають опозиційні політсили, які вже підписали коаліційну угоду.

Реальна зміна уряду очікується в середині грудня.

Страйк у Польщі: що відомо

У понеділок, 6 листопада, польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину.

Перед стартом протесту вони обіцяли пропускати гуманітарні й військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт.

Причиною страйку організатори називали надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Серед вимог, зокрема, називалося, повернення дозвільної системи для українських перевізників на перетин кордону із Польщею, яку було скасовано з початком "транспортного безвізу" в червні 2022 року.

Блокада кордону: реакція України

У Мінінфраструктури України говорили про готовність до конструктивного діалогу для вирішення питання.

Пізніше заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що українська сторона не буде обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників.

Він пояснив, що угода про лібералізацію вантажних перевезень була ратифікована та погоджена усіма членами Євросоюзу, й підписана між Україною та блоком, а не якоюсь окремою країною.

Однак згодом українська сторона провела перемовини з польськими перевізниками та офіційними представниками країни щодо розблокування кордону. Тоді заступник очільника Мінінфраструктури Сергій Деркач назвав вимогу протестувальників щодо скасування "транспортного безвізу" абсурдною через те, що вони звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до ЄС щодо дозволів.

За словами Деркача, припинити блокаду польсько-українського кордону може лише уряд Польщі, якщо він скасує дозвіл на страйк.

Під час перемовин 15 листопада між міністерствами інфраструктури України та Польщі, а також директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності було напрацьовано пропозиції щодо вирішення питання. Але польські протестувальники їх не погодили.