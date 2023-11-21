Польські фермери можуть приєднатися до протесту перевізників на кордоні з Україною

До страйку польських перевізників на кордоні з Україною планують приєднатися польські фермери, що може поставити під загрозу гуманітарну допомогу Україні та ще більше ускладнить ситуацію.

Про це пише Bloomberg.

Близько 100 фермерів з асоціації Betrayed Countryside планують провести триденну акцію протесту на переході в Медичі в четвер, розповів Bloomberg Лукаш Мартин, один з її організаторів.

"Фермери були першою групою, яка постраждала. Зараз є транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним", — сказав він.

Видання пише, що члени галузевої групи Міжнародного союзу автомобільного транспорту з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із закликом переглянути угоду, яка дозволяє лібералізацію руху з Україною, термін дії якої закінчується у червні 2024 року.

Проте виконавчий орган ЄС заявив, що будь-яке повторне запровадження дозволів або квот на автомобільні перевезення з України є юридично неможливим, оскільки це порушить чинну угоду між ЄС і Києвом.

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач у понеділок, відвідавши пункти пропуску "Рава-Руська" та "Краківець", повідомив у понеділок, що на двох пунктах пропуску було не більше 15 протестувальників, які фактично тримають кордон у заручниках.

Страйк на кордоні: з чого все почалося

Блокада, яка почалася два тижні тому, призвела до того, що близько 20 000 транспортних засобів застрягли по обидва боки кордону, що змусило владу в Києві запропонувати допомогу в евакуації водіїв, які застрягли.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям. Його ключова задача – забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

Далекобійники з Польщі та кількох східних держав-членів Європейського Союзу стверджували, що тимчасові поступки, введені після вторгнення Росії, створили нечесну конкуренцію з боку України, і хочуть, щоб вони були скасовані.

У Мінінфраструктури України говорили про готовність до конструктивного діалогу для вирішення питання, але українська сторона не буде обговорювати можливість виконання вимог польських перевізників про про лібералізацію вантажних перевезень.

Нинішня напруженість нагадує конфлікт навколо поставок зерна з України, через який Польща та Угорщина ввели односторонню заборону на імпорт. Вони відбуваються в той момент, коли Україна вже стикається з сумнівами щодо додаткової фінансової допомоги від ЄС і США.