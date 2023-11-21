Польские фермеры могут присоединиться к протесту перевозчиков на границе с Украиной

К забастовке польских перевозчиков на границе с Украиной планируют присоединиться польские фермеры, что может поставить под угрозу гуманитарную помощь Украине и еще больше осложнит ситуацию.

Об этом пишет Bloomberg.

Около 100 фермеров из ассоциации Betrayed Countryside планируют провести трехдневную акцию протеста на переходе в Медичи в четверг, рассказал Bloomberg Лукаш Мартын, один из ее организаторов.

"Фермеры были первой пострадавшей группой. Сейчас есть транспортные компании, вопрос в том, кто будет следующим", — сказал он.

Издание пишет, что члены отраслевой группы Международного союза автомобильного транспорта из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились к президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен с призывом пересмотреть соглашение, разрешающее либерализацию движения с Украиной, срок действия которого истекает в июне. .

Однако исполнительный орган ЕС заявил, что любое повторное введение разрешений или квот на автомобильные перевозки из Украины юридически невозможно, поскольку это нарушит действующее соглашение между ЕС и Киевом.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в понедельник, посетив пункты пропуска "Рава-Русская" и "Краковец", сообщил в понедельник, что на двух пунктах пропуска было не более 15 протестующих, фактически держа границу в заложниках.

Забастовка на границе: с чего все началось

Начавшаяся две недели назад блокада привела к тому, что около 20 000 транспортных средств застряли с обеих сторон границы, что заставило власти в Киеве предложить помощь в эвакуации застрявших водителей.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало Штаб помощи украинским водителям. Его ключевая задача – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

Дальнобойщики из Польши и нескольких восточных государств-членов Европейского Союза утверждали, что временные уступки, введенные после вторжения России, создали нечестную конкуренцию со стороны Украины и хотят, чтобы они были отменены.

В Мининфраструктуре Украины говорили о готовности к конструктивному диалогу для решения вопроса, но украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков о либерализации грузовых перевозок.

Нынешняя напряженность напоминает конфликт вокруг поставок зерна из Украины, из-за которого Польша и Венгрия ввели односторонний запрет на импорт. Они происходят в тот момент, когда Украина уже сталкивается с сомнениями по поводу дополнительной финансовой помощи от ЕС и США.