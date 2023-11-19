Заблокированная граница с Польшей: украинских водителей обеспечат едой, водой, медикаментами и горючим

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало Штаб помощи украинским водителям. Его ключевая задача – обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

Об этом сообщил Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Он отметил, что украинские водители более 10 дней остаются заблокированными на польской границе. В сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 км, в сторону Равы Русской – более 10 км, в сторону Краковца – более 16 километров.

Именно поэтому Мининфраструктуры совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создала Штаб помощи украинским водителям.

"Его ключевая задача – обеспечить наших людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим", - подчеркнул Кубраков.

За каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, находящийся на постоянной связи с водителями.

Также круглосуточно работает горячая линия: +38-(067)-120-04-83.

"Сегодня на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства", - сообщил Кубраков.

Он добавил, что дополнительные потребности можно указать через гугл-форму.

Также Мининфраструктуры совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если возникнет такая необходимость.

Отмечается, что штаб будет работать до тех пор, пока граница не будет разблокирована и стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена.

Отметим, что по состоянию на утро 19 ноября из-за блокирования движения польскими перевозчиками на границе с Польшей наблюдается скопление около 2900 грузовых транспортных средств.

Забастовка польских перевозчиков

Польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортном безвизе" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.

В ходе переговоров 15 ноября между министерствами инфраструктуры Украины и Польши, а также директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности были наработаны предложения по решению вопроса. Но польские протестующие их не согласовали.

Польские перевозчики планируют расширить протест на границе с Украиной, заблокировав для грузовиков еще один пункт пропуска – "Шегини – Медика".

Если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.