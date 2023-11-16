Какие убытки несут украинские перевозчики от блокады границы с Польшей

Блокировка польскими перевозчиками движения грузовиков на границе с Украиной на 90% имеет политическую составляющую, а каждый день простоя на границе стоит украинским перевозчикам минимум 300 евро.

Об этом заявил вице - президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин в комментарии Украинскому радио .

Границу с Украиной блокирует ультраправая партия

По словам Балина, забастовку на границе активно поддерживает антиукраинская, пророссийская польская партия "Конфедерация", а большинство бастующих ранее работали на рынке Беларуси и России.

"Я бы не сказал, что здесь есть привкус политики. Я бы сказал, что здесь более 90% политики", - отметил Балин.

Он напомнил, что в понедельник, 13 ноября, была встреча заместителя украинского министра с бастующими и с представителями правительства Польши, и звучал вопрос: "что вам сегодня мешает ехать в Украину? И понимаете ли вы, что сегодня 10% перевозок Украина-Польша осуществляется именно польскими перевозчиками, а 90% украинскими?

"Я хотел бы подчеркнуть, что именно забастовку не поддерживает официально ни одна государственная ассоциация польских перевозчиков, а их там много, кроме одной, которая принадлежит одному из забастовщиков. И крупные системные перевозчики тоже не поддерживают эту забастовку. И я думаю, что они тоже страдают. Большинство реального польского бизнеса имеет сегодня 300 тысяч машин, они имеют контракты и европейские рынки, им действительно интересен украинский рынок для перевозки. Если до войны на рынке Украина-Польша было 35% перевозок, которые осуществлялись польскими перевозчиками, то сегодня только 10%. Это вопрос безопасности. Сегодня все экспортно-импортные операции, осуществляемые автомобильным транспортом, фактически остановлены", — констатирует Балин.

Он подчеркнул, что за неделю забастовки украинские перевозчики потеряли не менее 300 евро за каждый день излишнего простоя.

"Я знаю, что сегодня Торгово-промышленная палата считает убытки экспортеров, импортеров и транспортников, они более профессионально к этому подойдут. Хотя если говорить о прямом убытке, то есть той прибыли, которую не заработали перевозчики, то я думаю, что это не менее 100 евро ежедневно.Потому что, если бы не было этого форс-мажора, этой забастовки, то при любых других случаях лишний день простоя — это 100 евро, как правило, когда перевозчик выставляет счет своему постоянному клиенту", — резюмировал Балин.

Какие убытки Украины

По словам директора департамента международных автоперевозок группы логистических компаний ZAMMLER Александра Кирилюка, 1 день простоя одного грузовика стоит украинским перевозчикам 300-350 евро.

"Однако это только верхушка айсберга, ведь украинские потери не ограничиваются убытками перевозчиков. Общая сумма ущерба будет значительно больше, охватывая риски для предприятий, экспортеров и импортеров. Невыполнение контрактов и прекращение производства становятся обязательной частью этого сценария", – констатировала научная сотрудница. экономические исследования и политические консультации Ирина Коссе.

Польша терпит такие же убытки

Примечательно, что проблемы и у Польши. К тому же, по словам Коссе, пропорциональны Украине.

"Польский бизнес также терпит убытки от этой блокировки. И не исключено, что эти потери можно сравнить с украинскими", – резюмировала эксперт.

Отметим, что польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать акциями протеста работу КПП "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", требуя возвращения разрешительной системы пропуска украинских перевозчиков в Польшу, действовавшую до заключения соглашения о "транспортный безвиз" из ЕС. Действие документа продлено до конца июня 2024 года.

Напомним, что Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения требования протестующих с 6 ноября польских перевозчиков о возвращении от действующего "транспортного безвиза" к разрешительной системе грузовых перевозок.