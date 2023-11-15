Перевозчики Словакии угрожают присоединиться к блокаде украинской границы

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) пригрозил заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со словацкой стороны. Об этом сообщает Pravda.

Глава UNAS Станислав Скала заявил, что это произойдет, если Еврокомиссия не вернет необходимость разрешений на перевозки для украинских компаний. Организация просит правительство страны начать сотрудничать с ЕК и потребовать соответствующего шага.

Как отметили в Министерстве транспорта Словакии, сейчас на уровне Евросоюза существует договоренность, что до 30 июня 2024 разрешения для украинских перевозчиков не нужны. Однако в начале декабря этого года в Брюсселе состоится заседание Совета министров ЕС, где министр транспорта Словакии предложит пересмотреть это решение.

В министерстве добавили, что увеличение количества перевозок украинскими компаниями происходит за счет европейских перевозчиков, что отрицательно сказывается на экономике ЕС.

Забастовка в Польше: что известно

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной, фактически заблокировав границу для грузовиков и пропуская только одно такое транспортное средство в час.

Перед началом протеста они обещали пропускать гуманитарные и военные грузы, автобусы и частный автотранспорт.

Причиной страйка организаторы называли чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Среди требований, в частности, назывались:

возвращение разрешительной системы для украинских перевозчиков на пересечение границы с Польшей, отмененной с началом "транспортного безвиза" в июне 2022 года;

получить отдельную очередь в "єЧерзі" для авто на номерах ЕС;

получить отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к украинской системе "Шлях".

Один из организаторов страйка, предприниматель Томаш Борковский, рассказывал:



"Сейчас мой водитель, чтобы зарегистрироваться в электронной очереди в Украине, должен ехать в Украину, а ближайший срок, чтобы легально зарегистрироваться и пересечь границу назад, – это 12 дней. Так он 12 дней должен жить в машине, где-то на паркинге или просто при дороге перед пунктом пропуска, чтобы вернуться домой пустым, а если загружен, то очередь еще длиннее.

Украинский водитель может уйти домой и ждать дома. Ему не платят, потому что он сидит дома, а я своему водителю должен заплатить за каждый день, потому что он на работе. Я считаю, это нечестно по отношению к нам. Например, украинские водители, которые приезжают в Польшу, загружаются и выезжают из Польши, они не вынуждены стоять столько времени, не ждут так долго выезда".

Блокада границы: реакция Украины

В Мининфраструктуры Украины говорили о готовности к конструктивному диалогу для решения вопроса.

Позже заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа Найем заявил, что украинская сторона не будет обсуждать возможность выполнения требований польских перевозчиков.

Он пояснил, что соглашение о либерализации грузовых перевозок было ратифицировано и согласовано всеми членами Евросоюза, и подписано между Украиной и блоком, а не какой-либо отдельной страной.

А 13 ноября стало известно, что украинская сторона провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны касательно разблокировки границы. Тогда заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач назвал требование протестующих об отмене "транспортного безвиза" абсурдным из-за того, что они обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС по поводу разрешений.

Тем временем протесты влияют на ситуацию с горючим в Украине. Как сообщил в тот же день основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, автогаза на заправках осталось на неделю.

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