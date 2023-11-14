Словакия проинформировала НАТО о прекращении военной помощи Украине

Словакия перестанет оказывать Украине военную помощь из собственных запасов, а ограничится исключительно гуманитарной поддержкой.

Об этом говорится на сайте Минобороны Словакии.

Отмечается, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил о прекращении военной помощи Украине во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи и в дальнейшем не будем оказывать военную помощь", - подчеркнул Калиняк.

Как говорится в сообщении Минобороны Словакии, "иностранные партнеры с полным уважением относятся к решению нового правительства".

Смена политического курса Словакии

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых выступающая против поддержки Украины пророссийская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо одержала победу.

Бывший премьер получил высокие рейтинги, в частности, критикуя нынешнее правительство за его проамериканскую позицию.

"Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение", – заявлял Фицо.

Он считает, что у Словакии есть и более серьезные проблемы, чем война в Украине.

Кроме того, Фицо заявлял о неэффективности санкций Запада против России и угрожал заблокировать вступление Украины в НАТО.

После своего назначения на пост премьер-министра Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине.

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всяких выводов", – сказал глава словацкого правительства.

Напомним, в августе Украина получила от Словакии гаубицы Zuzana 2, производство которых было профинансировано Данией, Норвегией и Германией.

Также истребители МиГ-29, которые Украина получила от Словакии и Польши, "встали на крыло" в составе Воздушных сил ВСУ.