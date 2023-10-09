Не ее полномочия: президент Словакии объяснила позицию касательно прекращения помощи Украине

Принятие решений по поставке военной помощи не входит в полномочия президента Словакии.

Об этом заявила президент страны Зузана Чапутова в интервью TV Markiza, отвечая на вопрос, почему она была вынуждена прекратить помощь Украине.

По словам Чапутовой, исполняющий обязанности премьер-министра Людовит Одор проконсультировался с ней относительно позиции о том, что правительство больше не будет принимать решения о военной поддержке. Президент отметила, что согласилась с его аргументацией.

Также она рассказала, что еще одним фактором стало содержание пакета военной помощи.

"Речь не только о боеприпасах... Если бы там были только боеприпасы, то это был бы совершенно другой вопрос, совсем другая тема дискуссий", – сказала Чапутова, добавив, что речь шла о другом, более мощном оборудовании.

Помощь Украине: изменение курса Словакии

30 сентября в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победила пророссийская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо, выступающего против поддержки Украины.

Позже стало известно, что Минобороны Словакии рассматривало возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи, которую могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президент Зузана Чапутова, политически ответственная за Кабинет министров, выступила против такого плана.

Спикер Чапутовой объяснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых (Smer-SD) обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Однако впоследствии президент заявила, что ее страна должна продолжать оказание военной помощи Украине, добавив, что речь идет и о безопасности Словакии.