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Передумала: президент Словакии сделала заявление о военной помощи Украине
Выступившая против оказания нового пакета военной помощи Украине президентка Словакии Зузана Чапутова изменила свое мнение и заверила в продолжении поддержки Киева.
Об этом Чапутова написала в социальной сети X.
Президент Словакии отметила, что уважает результаты парламентских выборов и негативное мнение на это партии, ведущей коалиционные переговоры.
Однако Чупатова заявила, что Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет как о безопасности Украины, так и о безопасности самой Словакии", - добавила она.
Ранее Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, на которых победила пророссийская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо. Он обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".
Смена политического курса Словакии
30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых выступающая против поддержки Украины пророссийская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо одержала победу.
Бывший премьер получил высокие рейтинги, в частности, критикуя нынешнее правительство за его проамериканскую позицию.
"Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение", – заявлял Фицо.
Он считает, что у Словакии есть и более серьезные проблемы, чем война в Украине.
Кроме того, Фицо заявлял о неэффективности санкций Запада против России и угрожал заблокировать вступление Украины в НАТО.
Президент Словакии поручила Роберту Фицо сформировать новое правительство. На это ему дают 14 дней.
"Имейте в виду, что влияние российской агентуры в Словакии просто безумно. Они сначала были в Праге, но потом их немного погоняли, они перебрались в Братиславу. И то, что мы сегодня видим - это влияние РФ, которая пытается раздуть ситуацию", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.