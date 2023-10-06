Передумала: президент Словакии сделала заявление о военной помощи Украине

Выступившая против оказания нового пакета военной помощи Украине президентка Словакии Зузана Чапутова изменила свое мнение и заверила в продолжении поддержки Киева.

Об этом Чапутова написала в социальной сети X.

Президент Словакии отметила, что уважает результаты парламентских выборов и негативное мнение на это партии, ведущей коалиционные переговоры.

Однако Чупатова заявила, что Словакия должна продолжать оказывать военную помощь Украине.

"Любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет как о безопасности Украины, так и о безопасности самой Словакии", - добавила она.

Ранее Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, на которых победила пророссийская партия Smer-SD экс-премьера Роберта Фицо. Он обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Смена политического курса Словакии

30 сентября в Словакии состоялись парламентские выборы, на которых выступающая против поддержки Украины пророссийская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо одержала победу.

Бывший премьер получил высокие рейтинги, в частности, критикуя нынешнее правительство за его проамериканскую позицию.

"Я не хочу поставлять смертоносное оружие в Украину только ради хорошего имиджа среди западных стран. Мы имеем право на собственное мнение", – заявлял Фицо.

Он считает, что у Словакии есть и более серьезные проблемы, чем война в Украине.

Кроме того, Фицо заявлял о неэффективности санкций Запада против России и угрожал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Президент Словакии поручила Роберту Фицо сформировать новое правительство. На это ему дают 14 дней.

"Имейте в виду, что влияние российской агентуры в Словакии просто безумно. Они сначала были в Праге, но потом их немного погоняли, они перебрались в Братиславу. И то, что мы сегодня видим - это влияние РФ, которая пытается раздуть ситуацию", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.