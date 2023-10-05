"Не давати жодного патрона": після виборів Словаччина припиняє військову допомогу Україні

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакету військової допомоги Україні у зв'язку із результатом парламентських виборів, на яких перемогла проросійська партія Smer-SD експрем’єра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє видання Dennik N.

За даними видання, словацьке Міністерство оборони розглядало можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги.

Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Зузана Чапутова, яка є політично відповідальною за кабінет міністрів, виступає проти такого плану.

У коментарі Dennik N речник Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

Президентка Словаччини вважає, що ігнорування цієї позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

Зміна політичного курсу Словаччини

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, на яких проросійська партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, який виступає проти підтримки України, отримала перемогу.

Колишній прем'єр отримав високі рейтинги, зокрема критикуючи нинішній уряд за його проамериканську позицію.

"Я не хочу постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку", – заявляв Фіцо.

Він вважає, що у Словаччини наразі є і більш серйозні проблеми, ніж війна в Україні.

Крім того, Фіцо заявляв про неефективність санкцій Заходу проти Росії та погрожував заблокувати вступ України в НАТО.

Президент Словаччини доручила Роберту Фіцо сформувати новий уряд. На це йому дають 14 днів.

"Майте на увазі, що вплив російської агентури в Словаччині просто шалений. Вони спочатку були у Празі, але потім їм трохи поганяли, вони перебралися в Братиславу. І те, що ми сьогодні бачимо — це вплив РФ, яка намагається роздмухувати ситуацію", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, у серпні Україна отримала від Словаччини гаубиці Zuzana 2, виробництво яких було профінансовано Данією, Норвегією і Німеччиною.

Також винищувачі МіГ-29, які Україна отримала від Словаччини та Польщі, "стали на крило" у складі Повітряних сил ЗСУ.