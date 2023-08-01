Україна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana 2

Україна отримала перші дві гаубиці Zuzana 2, виробництво яких було профінансовано Данією, Норвегією і Німеччиною. Загалом, Україна має отримати 16 таких установок.

Про це повідомили Dennik N та прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

Передача зброї українським силам на відбулася на словацькому державному збройовому складі Konštrukta Defense у словацькому місті Дубниця-над-Вагом.

Згідно з повідомленням, досі словацька зброя надходила в Україну на основі двосторонніх угод між Братиславою та Києвом. У цьому випадку Данія, Норвегія та Німеччина надіслали державній компанії Konštrukta суму в 92 мільйони на виробництво загалом шістнадцяти нових гаубиць для українців.

"Наш обов’язок — допомагати там, де ми можемо і як можемо", — сказав прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

Зазначається, що для Словаччни така передача зброї є особливою, адже Захід вперше реалізував модель, коли західні країни допомагають Україні військово через словацьку збройову промисловість.

"Це також доказ того, що Словаччина може виробляти сучасні технології, які відповідають навіть найсуворішим міжнародним вимогам", – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, відповідну угоду про те, що словацька держкомпанія Konštrukta-Defence виготовить для України ще 16 155-міліметрових самохідних гаубиць Zuzana 2 підписали у Копенгагені 2 жовтня міністри оборони Словаччини Ярослав Надь та Данії Мортен Бьодсков.

Zuzana 2: що це за зброя

Завдяки системі автоматичного заряджання Zuzana 2 здатна здійснювати 5 пострілів за хвилину та 13 пострілів за перші 3 хвилини. При ручному заряджанні темп стрільби сповільнюється до 2 пострілів за хвилину.

Гаубиця також може завдавати вогневого ураження в режимі MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), тобто снаряди, випущені по декількох різних траєкторіях, вражають ціль одночасно.

Машина оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри, максимальна дальність стрільби становить 41 км.