Украина получила от Словакии первые гаубицы Zuzana 2

Украина получила первые две гаубицы Zuzana 2, производство которых было профинансировано Данией, Норвегией и Германией. В целом Украина должна получить 16 таких установок.

Об этом пишет Dennik N и премьер-министр Словакии Людовит Одор.

Передача оружия украинским силам состоялась на словацком государственном оружейном составе Konstrukta Defense в словацком городе Дубница-над-Вагом.

Согласно сообщению, до сих пор словацкое оружие поступало в Украину на основе двусторонних соглашений между Братиславой и Киевом. В этом случае Дания, Норвегия и Германия направили государственной компании Konštrukta сумму в 92 миллиона на производство в общей сложности шестнадцати новых гаубиц для украинцев.

"Наша обязанность — помогать там, где мы можем и как можем", — сказал премьер-министр Словакии Людовит Одор.

Отмечается, что для Словакии такая передача оружия особенная, ведь Запад впервые реализовал модель, когда западные страны помогают Украине через словацкую оружейную промышленность.

"Это также доказательство того, что Словакия может производить современные технологии, отвечающие даже самым строгим международным требованиям", – добавил премьер-министр.

Напомним, соответствующее соглашение о том, что словацкая госкомпания Konstrukta-Defence изготовит для Украины еще 16 155-миллиметровых самоходных гаубиц Zuzana 2, подписали в Копенгагене 2 октября министры обороны Словакии Ярослав Надь и Дании Мортен Бедсков.

Zuzana 2: что это за оружие

Благодаря системе автоматической зарядки Zuzana 2 способна производить 5 выстрелов в минуту и 13 выстрелов в первые 3 минуты. При ручной зарядке темп стрельбы замедляется до 2 выстрелов в минуту.

Гаубица также может наносить огненное поражение в режиме MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), то есть снаряды, выпущенные по нескольким разным траекториям, поражают цель одновременно.

Машина оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра, максимальная дальность стрельбы составляет 41 км.