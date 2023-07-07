Словакия предоставит Украине САУ Zuzana

Словакия предоставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок "Zuzana". Кроме того, страны подписали контракт на производство данных САУ, которые впоследствии будут также переданы Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", - заявил Зеленский.

Чапутова отметила, что разрабатывать новый тип гаубиц начнут вскоре. Также к ним будут производиться боеприпасы.

Кроме Зузаны Чапутовой, Зеленский в Словакии планирует провести встречи с премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального Совета Борисом Колларом.

Напомним, президент Украины отправился с официальным визитом в Братиславу, после того как посетил Чехию, объявившую о новом мощном оборонном пакете для Украины.

На нужды ВСУ передадут ударные вертолеты и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов. Чехия также примет участие в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Днем ранее, Зеленский посетил Болгарию, где подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО.

Кроме того, Зеленский и президент Болгарии Румен Радев во время встречи, которая снималась на камеры, поспорили о войне и помощи украинской стороне.