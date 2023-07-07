Чехия во время визита Зеленского объявила о новом мощном оборонном пакете для Украины

Чехия передаст на нужды ВСУ ударные вертолеты и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов. Чехия также примет участие в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

"Хочу поблагодарить премьер-министра Чехии, правительство и всю Чехию за новый мощный, очень своевременный оборонный пакет для Украины – это именно то, что нужно. Каждое такое проявление солидарности делает более близким окончание этой страшной войны, развязанной Российской Федерацией", - заметил Зеленский.

Он также поблагодарил за поддержку всех украинцев, наших переселенцев, получивших в Чехии защиту от российского террора, от этой бесчеловечности и агрессии.

"Украина всегда будет благодарна за гостеприимство Чехии, за такую мощную поддержку, за помощь нашим женщинам, детям – всем украинцам. Уверен, что вместе обеспечим все необходимые условия, чтобы наши люди могли вернуться домой, в Украину", - подчеркнул Зеленский.

Как заявил премьер-министр Петр Фиала, Чехия передаст Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов.

Кроме того, Чехия примет участие в подготовке украинских пилотов, в том числе на истребителях F-16. Также страна передаст симуляторы, чтобы пилоты могли тренироваться в Украине.

Фиала напомнил, что Чехия является одним из самых активных "помощников" Украины во всех отраслях – финансовой, экономической, гуманитарной, а также одним из крупнейших поставщиков военной техники и амуниции.

"Каждый день с начала войны из Чехии в Украину отправляются в среднем 10 тысяч единиц амуниции и, по меньшей мере, один танк, ЗРК, специальный автомобиль и тому подобное", - подсчитал глава правительства Чехии.

Он добавил, что Прага также работает с другими партнерами по ремонту тяжелой техники на чешских предприятиях ВПК. В качестве примера он привел ремонт танков Т-72 вместе с Нидерландами.

Зеленский, находящийся в Праге с визитом, подчеркнул, что Чехия оказывает не меньшую помощь, чем крупные европейские государства, и реагирует очень гибко и своевременно.

Заметим, чешское военно-ремонтное предприятие VOP CZ в Новойчине совместно с "Укроборонпром" в ближайшее время начнут ремонт украинских танков Т-64.

Кроме того, чешская инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina), собрала 2,3 млн долл. на закупку реактивной системы залпового огня RM-70 и 365 ракет.