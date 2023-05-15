Чехи зібрали гроші на “Подарунок для Путіна” - РСЗВ RM-70

Чеська ініціатива “Подарунок для Путіна” (Dárek pro Putina), зібрала 2,3 млн дол на закупівлю реактивної системи залпового вогню RM-70 і 365 ракет. Про це йдеться в повідомленні, опублікованову в Twitter.

Чеським волонтерам вдалося зібрати 2,3 млн дол за 2.5 міс. До акції долучилися 19 165 осіб і компаній.

"Маємо чудові новини. Нам вдалося зібрати 2 мільйони 300 тисяч доларів на придбання чеської реактивної системи залпового вогню РСЗВ RМ-70 та 365 ракет до неї”, - написали організатори збору.

Очікується, що в Україні ракетна установка буде розгорнута протягом кількох тижнів.

Як раніше писало видання Ceske Noviny, установка пройшла капітальний ремонт на заводі STV Group.

Ракетна установка була введена в армію Чехословаччини в 1971 році, але вона залишається дуже ефективною зброєю. Як і російська версія реактивної системи залпового вогню БМ-21, вона має гранатомет для 40 реактивних снарядів калібру 122 мм "Град", але несе додатковий боєзапас на 40 ракет для швидкого перезарядження на броньованому шасі Tatra 813, що скорочує час на підготовку до наступного пострілу до декількох хвилин. Можна вести вогонь окремими ракетами або повним залпом.

Ініціатива обрала ракетну систему від компанії STV Group, виходячи з вимог української армії. Умова полягала в тому, щоб систему можна було швидко доправити в Україну і вона була виготовлена у Чехії.

Раніше волонтери з Чехії зібрали 3,75 млн євро. За ці кошти придбали 15 мобільних зенітних комплексів Viktor.

У лютому 2023 року державний концерн "Укроборонпром" і чеський виробник військової техніки компанія VOP CZ досягли домовленостей у сфері бронетехніки та підписали двосторонні документи з конкретним планом-графіком їх реалізації.