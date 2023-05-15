Чехи собрали деньги на "Подарок для Путина" - РСЗО RM-70

Чешская инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina), собрала 2,3 млн долл. на закупку реактивной системы залпового огня RM-70 и 365 ракет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Чешским волонтерам удалось собрать 2,3 млн долл. за 2.5 мес. К акции присоединились 19165 человек и компаний.

"Имеем отличные новости. Нам удалось собрать 2 миллиона 300 тысяч долларов на приобретение чешской реактивной системы залпового огня РСЗО RМ-70 и 365 ракет к ней", - написали организаторы сбора.

Ожидается, что в Украине ракетная установка будет развернута в течение нескольких недель.

Как ранее писало издание Ceske Noviny, установка прошла капитальный ремонт на заводе STV Group.

Ракетная установка была введена в армию Чехословакии в 1971 году, но она остается очень эффективным оружием. Как и российская версия реактивной системы залпового огня БМ-21, она имеет гранатомет для 40 реактивных снарядов калибра 122 мм "Град", но несет дополнительный боезапас на 40 ракет для быстрой перезарядки на бронированном шасси Tatra 813, что сокращает время на подготовку. до нескольких минут. Можно вести огонь по отдельным ракетам или полным залпом.

Инициатива избрала ракетную систему от компании STV Group исходя из требований украинской армии. Условие заключалось в том, чтобы систему можно было быстро доставить в Украину и она была изготовлена в Чехии.

Ранее волонтеры из Чехии собрали 3,75 млн евро. За эти деньги приобрели 15 мобильных зенитных комплексов Viktor.

В феврале 2023 г. государственный концерн "Укроборонпром" и чешский производитель военной техники компания VOP CZ достигли договоренностей в сфере бронетехники и подписали двусторонние документы с конкретным планом-графиком их реализации.