"Укроборонпром" заключил договор о сотрудничестве с чешским производителем бронетехники

Государственный концерн "Укроборонпром" и чешский производитель военной техники компания VOP CZ достигли договоренностей в сфере бронетехники и подписали соответствующие двусторонние документы с конкретным планом-графиком их реализации.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Отмечается, что предприятия определили приоритетом производство, ремонт и совместные разработки бронированной техники, а также создание цепочек поставки деталей и изделий.

В официальную делегацию Чешской Республики вошли руководство Межправительственного агентства оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны и заместитель министра иностранных дел Ярослав Кюрфюрст.

"Таким образом, достигнутые договоренности с VOP CZ являются наполнением соглашения о создании совместного оборонного кластера с Чешской Республикой, которое Укроборонпром и AMOS заключили в конце прошлого года", - добавили в "Укроборонпроме".

В целом, сотрудничество предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно -исследовательских центров.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что углубление партнерства с Чешской Республикой в оборонной отрасли будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в ОПК Североатлантического альянса.

На сегодняшний день концерн уже имеет ряд договоренностей о сотрудничестве с более чем 10 странами-членами НАТО.

Ранее "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чешской Республики подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.