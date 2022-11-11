Україна та Чехія створять спільний оборонний кластер

Державний концерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонного співробітництва (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру. Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

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Угоду уклали відповідно до нещодавно досягнутих домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою.

"Створення оборонного кластера передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів, розвиток сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співробітництво у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів", – йдеться у повідомленні на сайті "Укроборонпрому".

В процесі реалізації всіх планів прийматимуть участь провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародні фінансові донори.



"Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу", – відзначив заступник міністра оборони Чеської Республіки Томаш Копечний.

Зазначимо, що саме з Чехією Україна підписала перший документ з метою прискорення вступу до НАТО. Йдеться про Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Документ визначає пріоритетні напрями співпраці з Чехією в межах курсу України на набуття повноправного членства в НАТО. У документі висловлено підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтверджено відданість політиці "відкритих дверей" Організації Північноатлантичного договору.

Крім того, Чехія на державному рівні розробила та затвердила План допомоги Україні, який передбачає щорічне направлення Києву понад 20 млн євро протягом 2023-2025 років.