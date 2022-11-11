Украина и Чехия создадут совместный оборонный кластер

Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чешской Республики подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

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Соглашение было заключено в соответствии с недавно достигнутыми договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой.

"Создание оборонного кластера предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров", - говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".

В процессе реализации всех планов примут участие ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международные финансовые доноры.



"Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса", – отметил заместитель министра обороны Чешской Республики Томаш Копечный.

Отметим, что именно с Чехией Украина подписала первый документ для ускорения вступления в НАТО. Речь идет о Совместной декларации по евроатлантической перспективе Украины.

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества с Чехией в рамках курса Украины на обретение полноправного членства в НАТО. В документе высказана поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подтверждена приверженность политике "открытых дверей" Организации Североатлантического договора.

Кроме того, Чехия на государственном уровне разработала и утвердила План помощи Украине, предусматривающий ежегодное направление Киеву более 20 млн евро в течение 2023-2025 годов.