Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины

Чехия планирует передать Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).

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Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на заседание Правительства для утверждения перечень ненужной военной техники, которую мы можем предоставить. Две недели назад почти за 400, а сегодня за 22 миллиона крон", - отметила Чернохова.

При этом глава Минобороны извинилась, что "не может сказать конкретно", о какой именно технике идет речь.

Отметим, ранее Чехия договорилась с Германией о получении в обмен на поставленные Украине советские танки партии новых германских основных боевых танков Leopard.

Также о новом пакете военной помощи Украине объявила Италия.