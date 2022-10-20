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Чехия подготовила новый пакет военной помощи для Украины
Чехия планирует передать Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).
Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
"Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Передаю на заседание Правительства для утверждения перечень ненужной военной техники, которую мы можем предоставить. Две недели назад почти за 400, а сегодня за 22 миллиона крон", - отметила Чернохова.
При этом глава Минобороны извинилась, что "не может сказать конкретно", о какой именно технике идет речь.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, ранее Чехия договорилась с Германией о получении в обмен на поставленные Украине советские танки партии новых германских основных боевых танков Leopard.
Также о новом пакете военной помощи Украине объявила Италия.