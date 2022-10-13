Великобритания передаст Украине ракеты для систем ПВО NASAMS и еще 18 гаубиц

Великобритания передаст Украине в ближайшие недели ракеты для противовоздушной обороны AIM-120 AMRAAM для их использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными Украине США.

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Как отмечается в сообщении британского Министерства обороны, это будут первые подаренные Великобританией ракеты, способными сбивать крылатые ракеты.

"Укрепление ПВО Украины было и остается приоритетом военной поддержки Великобритании. На данный момент мы предоставили различные системы противовоздушной обороны, включая ЗРК Stormer, оснащенные пусковыми установками Starstreak, и сотни зенитных ракет", - отмечают в ведомстве.

Также Великобритания передаст сотни дополнительных зенитных ракет других типов, предоставлявшихся ранее, сотни дополнительных беспилотников для поддержки возможностей Украины по сбору информации, а также еще 18 гаубиц вдобавок к 64 уже поставленным.

"Последние неизбирательные удары России по гражданским местностям Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM в Украину. Это оружие поможет Украине защитить свое небо от атак и усилит общую противоракетную оборону вместе с NASAMS от США", - отметил министр Бен Уоллес.

Великобритания также выделит 10 миллионов фунтов в рамках Комплексного пакета помощи НАТО для Украины. Речь идет о срочной нелетальной помощь, включающей зимнюю одежду, генераторы, бензовозы и машины скорой помощи для нужд украинской армии в преддверии зимы.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров обороны стран альянса объявил, что Украина получит от Испании четыре зенитных ракетных комплекса HAWK, а также сотни глушителей сигналов против боевых беспилотников.