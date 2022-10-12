Нидерланды поставят Украине ракеты для ПВО и ПРО на $15 миллионов

Нидерланды намерены поставить Украине ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленной одной из стран-союзниц. Об этом объявила на заседании Контактной группы по обороне Украины 12 октября в Брюсселе нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен, сообщает пресс-служба ее ведомства.

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"Поставка ракет балансовой стоимостью более 15 миллионов евро происходит в свете недавних атак России по Украине, в ходе которых были и жертвы среди гражданского населения. Правительство решительно осуждает эти атаки. Частично раскрывая этот вклад, правительство также хочет послать сигнал России", - говорится в сообщении.

По словам Оллонгрен, последняя серия атак на энергетические объекты Украины лишь укрепила веру нидерландского правительства в то, что на них можно ответить только непоколебимой поддержкой Украины и ее народа.

"Я также подчеркнула в ходе прямых консультаций с министром обороны Украины, что Нидерланды, как и наши партнеры, не будут запуганы Россией и будут продолжать поддерживать Украину", - отметила министр.

В Минобороны при этом подчеркивают, что всегда изучают влияние военной поддержки Украины на боеготовность самих Вооруженных сил Нидерландов: указано, что на сегодняшний день это влияние рассматривается как приемлемое.

Отметим, что Канада на заседании Контактной группы по обороне Украины объявила, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на более чем 47 миллионов долларов, включающий снаряды для гаубиц и теплую зимнюю одежду. Напомним, что в четверг, 13 октября, состоится встреча министров обороны стран НАТО.