Нідерланди поставлять Україні ракети для ППО та ПРО на $15 мільйонів

Нідерланди мають намір поставити Україні ракети для систем протиповітряної та протиракетної оборони, наданої однією із країн-союзниць. Про це оголосила на засіданні Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня в Брюсселі нідерландський міністр оборони Кайса Оллонгрен, повідомляє прес-служба її відомства.

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"Постачання ракет балансовою вартістю понад 15 мільйонів євро відбувається у світлі недавніх атак Росії по Україні, під час яких були й жертви серед цивільного населення. Уряд рішуче засуджує ці атаки. Частково розкриваючи цей внесок, уряд також хоче надіслати сигнал Росії", - йдеться в повідомленні.

За словами Оллонгрен, остання серія атак на енергетичні об'єкти України лише зміцнила віру нідерландського уряду в те, що на них можна відповісти лише непохитною підтримкою України та її народу.

"Я також наголосила під час прямих консультацій з міністром оборони України, що Нідерланди, як і наші партнери, не будуть залякані Росією і продовжуватимуть підтримувати Україну", - зазначила міністр.

У Міноборони при цьому наголошують, що завжди вивчають вплив військової підтримки України на боєздатність самих Збройних сил Нідерландів: зазначено, що на сьогоднішній день цей вплив розглядається як прийнятний.

Зазначимо також, що Канада на засіданні Контактної групи з оборони України оголосила, що надасть Україні новий пакет військової допомоги понад 47 мільйонів доларів, що включає снаряди для гаубиць і теплий зимовий одяг. Нагадаємо, що вже у четвер, 13 жовтня, відбудеться і зустріч міністрів оборони країн НАТО.