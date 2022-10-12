Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на $47 мільйонів: що туди входить

Канада надасть новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 47 мільйонів доларів. Про це оголосила на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі 12 жовтня міністр оборони Аніта Ананд, повідомляє прес-служба канадського уряду.

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Зокрема Канада має намір передати озброєння на 15,2 мільйона доларів з арсеналу своїх Збройних сил, серед якого 155-міліметрові артилерійські снаряди, підривники та зарядні пристрої, сумісні з гаубицями M777.

Також до пакету входять додаткові спеціалізовані камери для дронів на 15,3 мільйона доларів; надання послуг супутникового зв'язку українському уряду та неурядовим організаціям, включаючи об'єкти критично важливої інфраструктури, на суму близько 2 мільйонів доларів.

Крім того, буде поставлено канадськими компаніями через Канадську комерційну корпорацію 400 тисяч одиниць зимового одягу, включаючи куртки, штани, черевики, рукавички та парки. Ще 100 тисяч штук буде отримано з запасів канадської армії. Загальна їх вартість становитиме 15 мільйонів доларів.

В уряді Канади зазначають, що з лютого 2022 року подарували або виділили Україні військову допомогу вже на 600 мільйонів доларів.

Напередодні Ананд також оголосила, що її країна розмістить близько 40 військових інженерів у Польщі в рамках місії UNIFIER: канадські сапери навчатимуть українських колег інженерній розвідці, використанню вибухових речовин для підривних робіт і розмінуванню.

Крім того, канадські військові нині проводять навчання українських новобранців у Великій Британії, а також навчають українських військових використанню згаданих гаубиць M777 та бойових машин підтримки канадського виробництва, подарованих Україні.