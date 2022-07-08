Канада передасть Україні 39 бронетранспортерів

Канада відправляє Україні 39 броньованих машин в якості військової допомоги для відбиття російського вторгнення. Як передає Reuters, про це оголосила міністр оборони країни Аніта Ананд у ході візиту напередодні на завод General Dynamics Land Systems у канадському Лондоні, який і виробляє броньовики.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що це постачання стане частиною ширшого пакету військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів доларів, передбаченого у квітні федеральним бюджетом.

Ці 39 БТР спочатку призначалися для використання Збройними силами Канади, але канадський уряд вирішив віддати їх Україні для відправки на передову.

Як зазначила Ананд, угода щодо бронетехніки для України є доповненням до окремого багатомільярдного контракту на постачання 360 машин для армії Канади, укладеного із General Dynamics Land Systems у 2019 році.

"Ці 39 автомобілів почнуть поставлятися цього літа, а решту 360 буде доставлено протягом наступних кількох місяців", - повідомила міністр журналістам.

Нагадаємо також, що в червні канадський уряд повідомив, що надасть Україні 10 змінних стволів для гаубичних артилерійських знарядь M777.