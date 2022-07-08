Канада передаст Украине 39 бронетранспортеров

Канада отправляет Украине 39 бронированных машин в качестве военной помощи для отражения российского вторжения. Как передает Reuters, об этом объявила министр обороны страны Анита Ананд в ходе визита накануне на завод General Dynamics Land Systems в канадском Лондоне, который и производит броневики.

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Отмечается, что эта поставка станет частью более широкого пакета военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, предусмотренной в апреле федеральным бюджетом.

Изначально эти 39 БТР предназначались для использования Вооруженными силами Канады, но канадское правительство решило отдать их Украине для отправки на передовую.

Как отметила Ананд, сделка по бронетехнике для Украины является дополнением к отдельному многомиллиардному контракту на поставку 360 машин для армии Канады, заключенному с General Dynamics Land Systems в 2019 году.

"Эти 39 автомобилей начнут поставляться этим летом, а остальные 360 будут доставлены в течение следующих нескольких месяцев", — сообщила министр журналистам.

Напомним также, что в июне канадское правительство сообщило, что предоставит Украине 10 сменных стволов для гаубичных артиллерийских орудий M777.